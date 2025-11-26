Su che canale vedere in tv Italia-Brasile Mondiali calcio U17 | orario finale 3° posto programma streaming

L’Italia affronterà il Brasile nella finale per il terzo posto ai Mondiali Under 17 di calcio, che andrà in scena giovedì 27 novembre (ore 13.30) ad Al Rayyan (Qatar). La nostra Nazionale ha perso la semifinale contro l’Austria e si è così dovuta accontentare della possibilità di lottare per salire sul gradino più basso del podio, fronteggiando la compagine sudamericana, reduce dalla battuta d’arresto rimediata contro il Portogallo. Una grande classica del calcio internazionale vivrà un suo nuovo capitolo, questa volta a livello giovanile e purtroppo non con il titolo iridato in palio. Gli azzurri proveranno a mettersi al collo una medaglia in una competizione dove non sono mai riusciti a festeggiare nella storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio U17: orario finale 3° posto, programma, streaming

