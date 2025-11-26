Stupro di gruppo in un B&b | la vittima conferma tutto in incidente probatorio
Ha confermato tutto, raccontando i dettagli sullo stupro subito in un B&b alla Foce da parte dell'ex fidanzato e da un altro uomo. In un drammatico incidente probatorio, questa mattina, una ragazza di 27 anni, assistita dall'avvocato Carlo Contu, ha confermato le accuse nei confronti dei due, un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
