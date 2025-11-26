Stupro a Tor Tre Teste il Dna non corrisponde all’uomo indicato dalla vittima | si cerca un altro aggressore

Svolta nelle indagini sullo stupro di gruppo avvenuto nella notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Le analisi della Polizia Scientifica hanno escluso che il Dna prelevato dalle tracce biologiche ritrovate sul luogo della violenza appartenga al giovane maghrebino arrestato e indicato dalla vittima come lo stupratore. Il profilo genetico non coincide nemmeno con quello degli altri due connazionali fermati nei giorni successivi. Un risultato che cambia gli equilibri dell’inchiesta e apre un nuovo fronte investigativo. La caccia ai complici ancora in fuga. Secondo quanto trapelato, all’appello mancherebbero almeno altri due uomini, presumibilmente marocchini, coinvolti nell’aggressione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

