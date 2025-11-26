Stupro a Tor Tre Teste il Dna non corrisponde all’uomo indicato dalla vittima | si cerca un altro aggressore

Svolta nelle indagini sullo stupro di gruppo avvenuto nella notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Le analisi della Polizia Scientifica hanno escluso che il Dna prelevato dalle tracce biologiche ritrovate sul luogo della violenza appartenga al giovane maghrebino arrestato e indicato dalla vittima come lo stupratore. Il profilo genetico non coincide nemmeno con quello degli altri due connazionali fermati nei giorni successivi. Un risultato che cambia gli equilibri dell’inchiesta e apre un nuovo fronte investigativo. La caccia ai complici ancora in fuga. Secondo quanto trapelato, all’appello mancherebbero almeno altri due uomini, presumibilmente marocchini, coinvolti nell’aggressione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Stupro a Tor Tre Teste, il Dna non corrisponde all’uomo indicato dalla vittima: si cerca un altro aggressore

Leggi anche questi approfondimenti

Stupro nel parco di Tor Tre Teste, caccia agli altri componenti del branco roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Una ragazza appena diciottenne è stata aggredita e violentata nella notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est di Roma. La giovane si trovava in auto con il fidanzato quando un gruppo di ragazzi ha sfondato il vetro del veicolo, immobili - facebook.com Vai su Facebook

Stupro Tor Tre Teste, si cercano altri 2 uomini: il Dna non è di nessuno degli arrestati - I 3 fermati sono stati probabilmente coinvolti nella rapina ma hanno raccontato che a compiere la violenza sessuale sarebbe stato un quarto uomo ... Riporta rainews.it

Stupro a Tor Teste, la vittima: "condotta da un uomo in un luogo isolato" - La ragazza ha subito una rapina da una gang insieme al fidanzato e ha raccontato di essere stata poi violentata da uno degli uomini ... Segnala rainews.it

Orrore a Roma, ventenne violentata al parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: il ragazzo tenuto fermo durante lo stupro - Una rapina è sfociata in una violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 20 anni: arrestati tre marocchini ... Secondo tpi.it