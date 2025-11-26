Stuprata dal branco davanti al fidanzato | tre arrestati

Rapinata e stuprata in cinque davanti al fidanzato. Un mese di indagini e la polizia arresta tre ventenni, due cittadini marocchini e un tunisino, accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina aggravata. Ma il loro Dna non corrisponde a quello prelevato alla vittima di 18 anni. A incastrarli, però, le impronte digitali lasciate sui vetri infranti dell'auto con cui la ragazza si era appartata con un 24enne appena conosciuto in chat. Latitanti gli altri due componenti il branco. Uno, in particolare, l'autore materiale dello stupro anche se la vittima lo avrebbe indicato in uno dei tre stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stuprata dal branco davanti al fidanzato: tre arrestati

