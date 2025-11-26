Studio sugli ex libris per ricostruire la storia della Biblioteca Passerini Landi
Un interessante studio sugli ex libris delle collezioni della Passerini Landi con un desiderata che sarebbe la classica ciliegina sulla torta: poter inserire i risultati nella banca dati nazionale dell’Archivio possessori della Biblioteca Marciana di Venezia. Un sogno accarezzato da Daniela. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
