Studenti e sindacati commemorano le vittime dei femminicidi

Ieri è stata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’occasione, in Italia e nel mondo, per ricordare tutte le vittime di femminicidio e per constatare, con amarezza, come questa malattia sociale sia ancora lontana dall’essere debellata. Anche nel Comune di Cento le iniziative a riguardo, volte al ricordo delle vittime e a una sensibilizzazione sempre più consapevole sul tema, sono state tante. Tra queste, particolarmente toccante è stata la commemorazione svoltasi ieri mattina presso piazza "Benjamin Disraeli", dove gli studenti della classe 2A delle medie dell’istituto comprensivo "Giovanni Pascoli" e alcuni rappresentanti della Spi-Cgil di Cento si sono trovati per commemorare le vittime e lanciare un messaggio intergenerazionale di condanna verso la violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studenti e sindacati commemorano le vittime dei femminicidi

