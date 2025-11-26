Studentessa muore sbranata dai tre pitbull di cui si prendeva cura

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa universitaria di 23 anni, Madison Riley, è morta dopo essere stata attaccata dai cani di cui si prendeva cura come dog sitter. Un'aggressione brutale e inspiegabile, avvenuta venerdì scorso nella cittadina di Tyler, in Texas (Stati Uniti). Il corpo senza vita della ragazza è stato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Studentessa spruzza spray peperoncino a Lecco, tre ricoverati - , dopo che una una studentessa aveva spruzzato dello spray al peperoncino in una classe, la seconda, poco prima ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Studentessa Muore Sbranata Tre