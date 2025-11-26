Studentessa muore sbranata dai tre pitbull di cui si prendeva cura
Una studentessa universitaria di 23 anni, Madison Riley, è morta dopo essere stata attaccata dai cani di cui si prendeva cura come dog sitter. Un'aggressione brutale e inspiegabile, avvenuta venerdì scorso nella cittadina di Tyler, in Texas (Stati Uniti). Il corpo senza vita della ragazza è stato. 🔗 Leggi su Today.it
