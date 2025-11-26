Studente sequestrato e tenuto per ore legato mani e piedi | preso il commando

Sequestrato mentre andava a scuola nel tentativo di estorcere soldi al padre, tenuto per ore legato mani e piedi e poi liberato in strada. Per l'incubo vissuto da un ragazzino di San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli) lo scorso aprile adesso sono scattati altri due arresti. Una terza. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Studente sequestrato a San Giorgio a Cremano: arrestati regista e complice - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa di veterinaria, #GracielaDoraPennelliFilipovich, venne sequestrata da un commando di militari in borghese, il #22novembre 1976 sulla pubblica via a #BuenosAires.Aveva 21 anni.Non si hanno testimonianze riguardo ad un suo passaggio press Vai su X

Studente sequestrato a San Giorgio a Cremano: arrestati regista e complice - Studente sequestrato lo scorso aprile, finiscono in cella il regista dell’operazione e un suo complice. Scrive msn.com

Rilasciato lo studente sequestrato - Tommaso Dassogno, lo studente 25enne rapito lunedì sera nella villa di famiglia a Berbenno di Valtellina, è stato liberato in un campo sportivo del paese. Segnala tgcom24.mediaset.it

Disabile sequestrato e vessato per ore - Per puro divertimento hanno sequestrato una persona con disabilità, trattenuta per ore in un’abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse ... Scrive ilfattoquotidiano.it