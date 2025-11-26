Strutture allagate | l' Ebolitana costretta ad allenarsi a Pontecagnano

L'Ebolitana Calcio ha trasferito le sedute di allenamento nello stadio di Pontecagnano. La decisione della società sportiva è scaturita dall'impossibilità di utilizzare le strutture locali: il sottopasso di accesso risulta allagato, mentre lo stadio Dirceu e il campo B sono stati dichiarati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ebolitana, scoppia il caso strutture: “Dirceu” allagato e squadra costretta ad emigrare - Duro comunicato del club che denuncia l'impraticabilità dei campi e del sottopasso. Da infocilento.it

