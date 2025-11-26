Strutture allagate | l' Ebolitana costretta ad allenarsi a Pontecagnano
L'Ebolitana Calcio ha trasferito le sedute di allenamento nello stadio di Pontecagnano. La decisione della società sportiva è scaturita dall'impossibilità di utilizzare le strutture locali: il sottopasso di accesso risulta allagato, mentre lo stadio Dirceu e il campo B sono stati dichiarati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le piogge che stanno investendo la Striscia di Gaza negli ultimi giorni hanno devastato tende, campi profughi, ospedali da campo. Centinaia di migliaia di sfollati, che hanno trovato riparo in tende e strutture di fortuna, affrontano l'inverno senza nulla che li pro - facebook.com Vai su Facebook
Ebolitana, scoppia il caso strutture: “Dirceu” allagato e squadra costretta ad emigrare - Duro comunicato del club che denuncia l'impraticabilità dei campi e del sottopasso. Da infocilento.it