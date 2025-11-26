Striscione Lega Giovani | Dopo il Veneto a noi la Lombardia Salvini frena | Pronto a proposte di FdI

"Il Veneto ha indicato la via, ora alla Lega la Lombardia", recita così lo striscione apparso stanotte davanti al consiglio regionale lombardo. L'azione è stata rivendicata dal movimento giovanile della Lega, in particolare dal coordinatore della Lega Giovani Lombardia Matteo Mauri e dal Coordinatore della Lega Giovani Milano Andrea Poledrelli. In una nota congiunta, i due giovani leghisti affermano che " dopo lo storico risultato ottenuto dalla Lega alle elezioni regionali in Veneto il messaggio è chiaro: anche in Lombardia si continui con un'amministrazione a guida Lega". Ma il leader del Carroccio, Matteo Salvini, spegne l'entusiasmo: "Se Fratelli d'Italia avrà un candidato all'altezza sarò ben felice di accogliere la loro proposta", aggiungendo che non risponderà più su chi sarà il candidato del centrodestra alle prossime regionali lombarde. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

