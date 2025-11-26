Stretta ispettori del lavoro | Mancano dipendenti Sistema ormai allo stremo

Non lo dicono apertamente, ma lo pensano: i dipendenti dell’ Ispettorato nazionale del lavoro si sentono il settore "dimenticato" del pubblico impiego. Ieri mattina, davanti alla prefettura hanno manifestato per denunciare condizioni ancora inadeguate. "L’Inl – spiega Gabriella Petteruti, segretaria Fp Cgil – conta sul territorio provinciale solo 20 addetti, tra personale ispettivo e amministrativo, responsabili delle ispezioni in tutti i luoghi di lavoro e dei servizi amministrativi di tutela del lavoro. Il numero è insufficiente: meno personale significa meno controlli e minori garanzie di sicurezza e di applicazione dei contratti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

