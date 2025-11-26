streaming in italia testa a testa tra amazon prime video e netflix

Netflix non è più la piattaforma streaming numero uno in Italia. In vetta, seppur di misura, c’è infatti Amazon Prime Video. È quanto emerge da un’analisi di JustWatch, la più grande guida di film e serie tv in streaming al mondo, che ha pubblicato le quote di mercato in Italia relative al terzo trimestre 2025 calcolate in base all’interesse degli utenti che usano il suo sito e la sua app. In vetta c’è dunque Prime Video con il 26 per cento, appena un punto in più rispetto a Netflix: per entrambe si evidenzia una leggera flessione rispetto al trimestre precedente, quando erano appaiate con il 27 per cento, rispettivamente di uno e due punti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

