Quarto turno di Conference League con lo Strasburgo di Rosenior che affronta in casa il Crystal Palace di Glasner. Gli alsaziani sono caduti nel fine settimana a Lens con il minimo scarto, trafitti a 20 minuti dalla fine in una gara terminata con 2 cartellini rossi e 5 gialli. Terzo KO consecutivo in trasferta in campionato per una squadra che ritorna in Europa laddove . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Crystal Palace (Conference League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Eagles che rischiano in Alsazia