Strappa un fiore dedicato a un 15enne morto poi scrive un messaggio senza pietà Il gesto shock in via Dezza a Milano
Milano, 26 novembre 2025 – Talmente crudele che si stenta a crederci. Come definire altrimenti il gesto di un ignoto milanese che, nel campetto da basket di via Dezza (zona piazza Vesuvio) ha strappato via un fiore dedicato a un 15enne morto per un malore proprio su quel campetto. E, non pago, ha anche spiegato che “se tutti mettono un fiore per ogni morto, Milano sarebbe una pattumiera”. Italiano traballante, umanità inesistente. Ma torniamo indietro. La notizia è stata data dal Corriere: una mamma che ha perso il suo unico figlio 15enne, stroncato da un arresto cardiaco, sul campetto otto anni fa lascia da allora sulla rete che circonda l’area un girasole, in ricordo di una vita terminata troppo presto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
