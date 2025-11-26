Stranger things stagione 5 rivoluziona la storia di netflix
La lunga attesa di oltre tre anni tra la conclusione della quarta stagione di Stranger Things e l’arrivo della quinta, non ha frenato né il gradimento né l’interesse del pubblico. La serie, infatti, ha dimostrato ancora una volta come strategie di distribuzione ben concepite possano rafforzare la propria presenza ai vertici delle piattaforme di streaming. L’eccezionale performance ottenuta in concomitanza con il ritorno sulle schermate è sotto gli occhi di tutti, consolidando il ruolo di Stranger Things tra i titoli di punta di Netflix. il record di tutte le stagioni in classifica. Prima dell’uscita della quinta stagione, tutte le prime quattro stagioni sono approdate contemporaneamente nella classifica dei maggiori successi della piattaforma, una condizione senza precedenti per una serie TV. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
