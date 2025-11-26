Stranger Things stabilisce un nuovo record con 4 stagioni nella Top 10 Netflix

Lo show creato dai fratelli Duffer, a poche ore dal debutto dei primi episodi della stagione 5, ha ottenuto visualizzazioni record. Stranger Things, ancora prima del debutto della stagione 5, ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni su Netflix. I fan sembrano abbiano deciso di rivedere tutti i capitoli precedenti per rinfrescarsi la memoria prima dell'arrivo delle puntate inedite, portando tutte le 4 stagioni dello show nella Top 10 dei titoli più visti. Il record di visualizzazioni Dal 17 al 23 novembre al terzo posto dei dieci titoli in inglesi più visti su Netflix si è posizionata la prima stagione di Stranger Things, grazie a 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things stabilisce un nuovo record con 4 stagioni nella Top 10 Netflix

