Stranger Things nuovo record | tutte le stagioni della serie in Top 10

L’attesa è alle stelle, ma ormai manca davvero poco. Giovedì 27 novembre, dalle ore 2 del mattino, sarà disponibile il primo volume di Stranger Things 5, ultima stagione della serie Netflix prodotta e ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer. In streaming le prime quattro puntate: il 25 dicembre toccherà ad altre tre, prima del gran finale in programma a Capodanno. Ancor prima del debutto, è già arrivato un nuovo record assoluto nella storia della piattaforma della N rossa. Nella settimana dal 17 al 23 novembre, infatti, tutte le prime quattro stagioni sono tornate contemporaneamente in Top 10 a livello globale, evento mai verificatosi per una produzione Netflix. 🔗 Leggi su Lettera43.it

