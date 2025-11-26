Stranger Things ha battuto un altro record ancora prima dell' uscita della stagione finale

Stranger Things non ha bisogno di presentare in anteprima la sua ultima stagione per iniziare la settimana con un record. Non sappiamo se con i quattro episodi che arriveranno il 27 novembre riuscirà a battere l'esordio di Mercoledì, ma non è così improbabile. Nel frattempo, come ci si aspettava, tutti i fan hanno trascorso l'ultima settimana facendo una maratona completa dei 34 episodi disponibili a quasi 10 anni dalla messa in linea del primo, portando la serie dei fratelli Duffer prima al sesto e ora al terzo posto della sua top 10 mondiale. Il nuovo record? Beh, Stranger Things è la prima serie Netflix ad avere tutte e quattro le stagioni contemporaneamente in questa classifica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

