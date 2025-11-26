Stranger Things 5 | A che ora esce la prima parte della quita stagione della serie Netflix

L’attesa è terminata. Dopo un’attesa di tre anni e mezzo dal cliffhanger mozzafiato che ha visto Vecna e la minaccia del Sottosopra aumentare radicalmente, Stranger Things 5 è finalmente pronto per l’epica resa dei conti finale. La quinta stagione è stata confermata come l’ultima della serie di punta di Netflix, e la piattaforma ha pianificato un rilascio a sorpresa per trasformarla nel più grande evento televisivo dell’anno. Gran parte dell’amato cast di Stranger Things tornerà per questo addio. Date di uscita e orari di rilascio di Stranger Things 5 (Volume 1). Netflix ha optato per una strategia di lancio insolita e “a evento” per la quinta e ultima stagione di Stranger Things. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

