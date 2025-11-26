La serie di successo di Netflix, Stranger Things, presenta una notevole discrepanza temporale tra la narrazione interna e la realtà. La prima stagione ha coperto gli eventi tra novembre e dicembre 1983, a partire dalla scomparsa di Will Byers (6 novembre) fino al periodo natalizio. La quinta e ultima stagione, invece, si svolge nell’ autunno del 1987, creando un divario narrativo di circa quattro anni tra l’inizio della storia e la sua conclusione. Tuttavia, il tempo trascorso nella realtà è ben più lungo. La prima stagione è stata trasmessa per la prima volta nel luglio 2016. Da quel momento, gli attori sono invecchiati di circa nove anni e quattro mesi, mentre i loro personaggi sono invecchiati solo di quattro anni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Stranger Thing: Quanti anni hanno davvero i protagonisti della serie rispetto alla loro controparte di Hawkins?