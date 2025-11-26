Strage Ustica udienza su archiviazione slitta a 19 12 Parenti vittime | Andare avanti

Slitta la decisione sulla richiesta di archiviazione della Procura romana sull’ultima indagine sulla strage di Ustica: il 27 giugno 1980 l’aereo Dc9 Itavia fu abbattuto e precipitò nel mar Tirreno, causando 81 vittime. Il gip Livio Sabatini ha fissato l'udienza al prossimo 19 dicembre: ha disposto che l'individuazione di tutte le parti offese deve avvenire mediante l'acquisizione dell'elenco completo dei familiari superstiti delle vittime, detenuto presso il Ministero dell'Interno. Si è poi riservato sulla richiesta arrivata da una delle parti offese, a cui si sono opposte alcune altre ma a cui si è associato il pm, di chiamare nel procedimento (sempre come parte offesa) anche la Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

