Strage Ustica udienza su archiviazione slitta a 19 12 Parenti vittime | Andare avanti
Slitta la decisione sulla richiesta di archiviazione della Procura romana sull’ultima indagine sulla strage di Ustica: il 27 giugno 1980 l’aereo Dc9 Itavia fu abbattuto e precipitò nel mar Tirreno, causando 81 vittime. Il gip Livio Sabatini ha fissato l'udienza al prossimo 19 dicembre: ha disposto che l'individuazione di tutte le parti offese deve avvenire mediante l'acquisizione dell'elenco completo dei familiari superstiti delle vittime, detenuto presso il Ministero dell'Interno. Si è poi riservato sulla richiesta arrivata da una delle parti offese, a cui si sono opposte alcune altre ma a cui si è associato il pm, di chiamare nel procedimento (sempre come parte offesa) anche la Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altre letture consigliate
Conferenza stampa sulla STRAGE DI USTICA Il 27 giugno 1980 è il giorno della strage di Ustica, in cui morirono 81 persone: 45 anni di inchieste e ricerca della verità su cui incombe ora una richiesta di archiviazione. Oggi ci siamo trovati alla Camera dei Dep - facebook.com Vai su Facebook
Sotto a sinistra quando @SigfridoRanucci @reportrai3 ha diffuso la storia della pista israeliana nella strage di Ustica, basandosi su un libro (rimaneggiato) di Claudio Gatti. Sotto a destra il prosieguo. Su @ilriformista Vai su X
Ustica, gip 'acquisire elenco familiari vittime al Viminale' - E' durata circa un'ora l'udienza davanti al gip di Roma sulla opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura per la strage di Ustica del 1980 Il giudice Livio Sabatini, che ha ri ... ansa.it scrive
Strage di Ustica: oggi la decisione sulla richiesta di archiviazione. Le associazioni chiedono di procedere - Il 27 giugno 1980 il Dc9 Itavia precipitò nel mar Tirreno dopo essere stato abbattuto, causando 81 morti. Da ansa.it
Strage Ustica, oggi decisione su richiesta archiviazione. Parenti vittime: "Andare avanti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Ustica, oggi decisione su richiesta archiviazione. Riporta tg24.sky.it