Viene discussa oggi, 26 novembre, la richiesta di archiviazione della Procura romana sull’ultima indagine sulla strage di Ustica: il 27 giugno 1980 l’aereo Dc9 Itavia fu abbattuto e precipitò nel mar Tirreno, causando 81 vittime. Sembra che il gip possa propendere per accettare l’archiviazione, indiscrezione che ha già causato il malcontento dell’Associazione Parenti delle Vittime della strage. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Strage Ustica, oggi decisione su richiesta archiviazione. Parenti vittime: "Andare avanti"