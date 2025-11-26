Strage Ustica oggi decisione su richiesta archiviazione Parenti vittime | Andare avanti

Tg24.sky.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene discussa oggi, 26 novembre, la richiesta di archiviazione della Procura romana sull’ultima indagine sulla strage di Ustica: il 27 giugno 1980 l’aereo Dc9 Itavia fu abbattuto e precipitò nel mar Tirreno, causando 81 vittime. Sembra che il gip possa propendere per accettare l’archiviazione, indiscrezione che ha già causato il malcontento dell’Associazione Parenti delle Vittime della strage. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

