Con la richiesta del gip Livio Sabatini, si è aperta mercoledì mattina la nuova udienza sull’opposizione all’archiviazione dell’inchiesta della Procura di Roma sulla strage di Ustica. Il Gip ha disposto infatti che il ministero dell’Interno acquisisca l’elenco completo dei parenti delle 81 vittime, necessario per individuare formalmente tutte le persone offese. Il documento dovrà essere depositato entro la prossima udienza, già fissata per il 19 dicembre. Il procedimento riguarda due fascicoli, poi riuniti, avviati nel 2008 e nel 2022, entrambi contro ignoti, con l’obiettivo di chiarire le cause della caduta del Dc-9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno il 27 giugno 1980. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Ustica, il gip chiede l’elenco completo dei familiari: “Non archiviare”

