E' morta a 96 anni Marcella Gori, una delle ultime superstiti, testimoni dirette della strage di Pratale. Al cordoglio del figlio Pierluigi, della nuora Eliana, dei familiari e degli amici, si uniscono il sindaco David Baroncelli, l'amministrazione comunale e tutta la comunità di Barberino Tavarnelle. Nella strage persero la vita dodici contadini: sei erano familiari di Marcella. Tra i quali il padre Livio, gli zii Giuseppe e Serafino, i fratelli Marcello e Omero, il cugino Bruno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Strage nazista di Pratale: morta Marcella Gori, una delle ultime superstiti