Strage di Ustica l’udienza sull’archiviazione rinviata al 19 dicembre

L'udienza davanti al gip di Roma sull'opposizione alla richiesta di archiviazione per la strage di Ustica è durata circa un'ora. Il giudice Livio Sabatini, dopo aver ascoltato le parti, ha rinviato il procedimento al 19 dicembre. E ha disposto che l'individuazione di tutte le parti offese avvenga tramite l'acquisizione dell'elenco completo dei familiari superstiti delle

