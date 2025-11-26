Stop per Rizzo Contro la Vis spazio a Menna

Scatta l’ora del rientro di Menna in difesa. L’Ascoli di Tomei nel prossimo appuntamento programmato a Pesaro, nel posticipo di lunedì prossimo primo dicembre (ore 20.30), dovrà fare a meno anche di Rizzo. Un elemento che, dopo l’infortunio occorso a Nicoletti nei primi minuti del derby di campionato vinto con la Samb (1-0) al Del Duca, era stato impiegato al centro della linea difensiva per andare ad affiancare il capitano Curado. Il 25enne bianconero domenica scorsa, in occasione della gara persa 2-0 in casa contro la capolista Arezzo, ha incassato la quinta ammonizione e questo inevitabilmente lo costringerà, quindi, a restare fermo una giornata per scontare il conseguente turno di squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

