Stop per Rizzo Contro la Vis spazio a Menna

Scatta l’ora del rientro di Menna in difesa. L’Ascoli di Tomei nel prossimo appuntamento programmato a Pesaro, nel posticipo di lunedì prossimo primo dicembre (ore 20.30), dovrà fare a meno anche di Rizzo. Un elemento che, dopo l’infortunio occorso a Nicoletti nei primi minuti del derby di campionato vinto con la Samb (1-0) al Del Duca, era stato impiegato al centro della linea difensiva per andare ad affiancare il capitano Curado. Il 25enne bianconero domenica scorsa, in occasione della gara persa 2-0 in casa contro la capolista Arezzo, ha incassato la quinta ammonizione e questo inevitabilmente lo costringerà, quindi, a restare fermo una giornata per scontare il conseguente turno di squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stop per Rizzo. Contro la Vis spazio a Menna

Argomenti simili trattati di recente

#Rizzo blocca la Primavera: 1-0 della #Juventus, stop #Roma dopo 6 risultati utili ? @sergiocarloni_ #ASRoma #ASRomaPrimavera Vai su X

Rizzo Automobili Group Srl. Bare Up · Can't Stop. STOP SCROLL! Sono arrivati i nuovi arrivi in RIZZO AUTOMOBILI Se cerchi la tua prossima auto, questo è il momento giusto. Scrivimi in DM o commenta ‘LISTA’ per il video con tutti i prezzi. #rizzoautomob - facebook.com Vai su Facebook

Stop per Rizzo. Contro la Vis spazio a Menna - L’Ascoli di Tomei nel prossimo appuntamento programmato a Pesaro, nel posticipo ... Riporta msn.com

Ascoli-Vis Pesaro, turno di stop per Rizzo: non ci sarà neanche l’ex Stellone - Tecnico biancorosso squalificato per due giornate Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli- Da youtvrs.it

Marco Rizzo, chi è il candidato di Democrazia sovrana e popolare alle elezioni regionali in Veneto 2025 - Ex comunista al fianco di Cossutta nel Prc, per lui oggi la sfida è lo statuto speciale per il Veneto. corrieredelveneto.corriere.it scrive