Stop per Gutierrez | distorsione e venti giorni fuori
Alla vigilia della sfida di Champions contro il Qarabag, il Napoli deve fare i conti con un . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Antonio #Conte, tecnico dei partenopei, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Qarabag allo stadio Maradona. "#Gutierrez ieri era molto dispiaciuto per l'infortunio" - facebook.com Vai su Facebook
Stop per Gutierrez: distorsione e venti giorni fuori - Stop per Gutierrez: distorsione e venti giorni fuori Alla vigilia della sfida di Champions contro il Qarabag, il Napoli deve fare i conti con un nuovo ... Scrive forzazzurri.net