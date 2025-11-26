Stop cellulare? Rendimento aumenta del 6,4% A migliorare soprattutto gli studenti in difficoltà Perché?

L’uso del cellulare a scuola non è soltanto una questione organizzativa, ma un riflesso dei profondi mutamenti sociali e culturali della nostra epoca. Oggi il telefono non è più un semplice strumento di comunicazione, ma rappresenta una vera e propria estensione del sé, un oggetto che racchiude identità, memoria, relazioni e informazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it