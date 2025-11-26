Stop alla violenza contro le donne | il messaggio dell’Istituto comprensivo Vasari

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aula magna dellistituto comprensivo Vasari, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, ha ospitato un autorevole parterre di interventi grazie alla partecipazione della procuratrice capo Gianfederica Dito, della presidente Ursula Armstrong del Centro antiviolenza Pronto Donna, della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stop violenza contro donneStop alla violenza contro le donne: il messaggio dell’Istituto comprensivo Vasari all’insegna del rispetto da coltivare quotidianamente - L’aula magna dell’Istituto comprensivo Vasari, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, ha ospitato la Procuratrice capo Gianfederica Dito, la presidente Ursula Armstrong del Centro antiviolenza ... Da msn.com

stop violenza contro donneGiornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Milano focus sui reati on line - Cyberviolenze e rivolto a più di un centinaio di studenti e studentesse degli istituti di secondo grado del t ... quotidiano.net scrive

stop violenza contro donneStop violenza sulle donne, le dipendenti del Consorzio Industriale del Lazio diventano il volto dell’impegno dell’Ente - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, il Consorzio Industriale del Lazio ha deciso di promuovere una campagna di comunicazione innov ... Segnala rietinvetrina.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Violenza Contro Donne