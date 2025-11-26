Stop alla legge sul consenso FdI | Nessuna liberatoria sul sesso la norma va migliorata
All'indomani della giornata simbolo della lotta alla violenza contro le donne, le polemiche politiche divampano sul mancato via libera del Parlamento alla proposta di legge sulla violenza sessuale che contiene la norma sulla "libera manifestazione del consenso". Un provvedimento che aveva "il. 🔗 Leggi su Today.it
