Dopo i 25 decessi registrati tra gennaio e marzo 2025 dal ministero della salute indonesiano per contagio di rabbia, a Giacarta è entrata in vigore una nuova legge che introduce il divieto del commercio e del consumo di carne di cane, gatto e pipistrello. La misura, formalizzata con il “Jakarta Regulation No. 36” del 2025 e attiva dal 24 novembre, proibisce la vendita di animali vivi, carcasse o prodotti—crudi o lavorati—provenienti da specie considerate potenziali vettori di rabbia. Il governatore Pramono Anung, citato dall’agenzia Antara, ha ricordato l’origine del provvedimento: “ Quando ho ricevuto gli amanti degli animali (il mese scorso), ho promesso loro di istituire un regolamento”, esprimendo l’auspicio che la misura possa contenere i contagi dopo i 25 decessi registrati tra gennaio e marzo 2025 dal ministero della salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stop al consumo di carne di cane, gatto e pipistrello in Indonesia”: dopo 25 decessi per contagio di rabbia il governatore passa all’azione