Stop a cani e gatti da profitto | l’Europa mette al bando gli allevamenti estremi e i pedigree distorti

Microchip obbligatorio, registri, basta allevamenti estremi e importazioni senza tracciabilità. L’Ue vara il primo pacchetto unico di norme per proteggere cani e gatti. Microchip obbligatorio e registrazione di tutti i cani e gatti nell’Ue e divieto di allevamento di cani o gatti con caratteristiche fisiche eccessive. Il Parlamento europeo è pronto a dare il via libera alle nuove normative per gli animali domestici. – Notizie.com I negoziatori del Parlamento e del Consiglio Ue hanno concordato nuove regole. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Stop a cani e gatti “da profitto”: l’Europa mette al bando gli allevamenti estremi e i pedigree distorti

