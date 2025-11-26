Stilista picchiata per anni dall’ex compagno attore | l’ultimo pestaggio fa scattare la denuncia

Per undici anni una donna ha vissuto un calvario fatto di violenze fisiche, insulti, minacce e paura quotidiana. La vittima però non è una sconosciuta, ma è una stilista 43enne, erede di una nota maison italiana e con una solida carriera nel design di interni e accessori. Lui invece, il suo ex compagno violento è un ex modello e attore 39enne con partecipazioni a fiction e reality, è oggi destinatario di una serie di misure cautelari particolarmente restrittive decise dal gip Lidia Castellucci. La loro identità non è stata rivelata per tutelare i loro figli, che portano i cognomi di entrambi. Stando a quanto racconta Repubblica, la relazione era iniziata nel 2014 e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, i primi episodi di violenza risalirebbero proprio a quell’anno, quando la donna era incinta del primo figlio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

