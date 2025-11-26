Stilèma Taurasi DOCG Riserva eletto Vino dell’Anno negli USA

Per la prima volta nella storia un vino del sud Italia è stato eletto numero uno al mondo, “Vino dellAnno”. È accaduto negli USA, ad opera della rivista  Wine Enthusiast. Questo primato tocca a un vino della  Campania, per la precisione dell’ Irpinia. È  Stilèma Taurasi DOCG Riserva, millesimo  2018. Una consacrazione globale per il progetto nato con la vendemmia 2015, realizzato nel nome e nel ricordo della figura di  Antonio Mastroberardino. A darne notizia è il Cavaliere del Lavoro  Piero Mastroberardino.  “Un grande orgoglio per la nostra famiglia e per tutti i nostri collaboratori – dice -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

