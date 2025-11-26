Stilèma Taurasi DOCG Riserva eletto Vino dell’Anno negli USA

Per la prima volta nella storia un vino del sud Italia è stato eletto numero uno al mondo, “Vino dell’Anno”. È accaduto negli USA, ad opera della rivista Wine Enthusiast. Questo primato tocca a un vino della Campania, per la precisione dell’ Irpinia. È Stilèma Taurasi DOCG Riserva, millesimo 2018. Una consacrazione globale per il progetto nato con la vendemmia 2015, realizzato nel nome e nel ricordo della figura di Antonio Mastroberardino. A darne notizia è il Cavaliere del Lavoro Piero Mastroberardino. “Un grande orgoglio per la nostra famiglia e per tutti i nostri collaboratori – dice -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it