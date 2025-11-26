Stellantis produzione veicoli in Francia +17% in Italia crollo record -31,5% rilancio affidato a Mirafiori

La produzione francese cresce grazie ai nuovi SUV Peugeot, mentre in Italia la Fiat 500 Hybrid a Mirafiori spingerà la ripresa con 6.000 vetture entro fine 2025 e 400 nuovi giovani in formazione nel 2026 A fine 2025 Stellantis registra scenari opposti nei suoi due principali mercati europei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

