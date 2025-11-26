Stellantis Elkann | con 500 Hybrid nuovo slancio per Torino e Mirafiori
John Elkann Stellantis ha presentato a Mirafiori la Fiat 500 Hybrid, modello al quale è legato il rilancio del sito torinese, cuore del brand dalla sua fondazione 126 anni fa. Contestualmente, sempre a Mirafiori, sono stati avviati i lavori di riqualificazione della storica Palazzina Uffici che sarà uno dei quartier generali del gruppo insieme a Poissy in Francia e Russelsheim in Germania, e sede operativa del responsabile Europa del gruppo, Emanuele Cappellano. Al doppio evento erano presenti fra gli altri il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, le istituzioni locali e il top management di Stellantis: il presidente John Elkann, l’Ad Antonio Filosa, il responsabile dell’Europa Emanuele Cappellano e l’Ad di Fiat Olivier Francois, tutti con un fiocchetto rosso al petto per la giornata contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
