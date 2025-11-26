Stefano Bandecchi | Solo la provincia di Perugia è diventata Zona economica speciale Assurdo e drammatico

Ternitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mozione presentata da Fabio Di Gioia, Marsilio Marinelli e Nicoletta Valli è stata inserita all’ordine del giorno, come primo punto, del Consiglio provinciale tenutosi a palazzo Bazzani nella tarda mattinata di mercoledì 26 novembre. I consiglieri hanno infatti presentato l’atto inerente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

stefano bandecchi solo la provincia di perugia 232 diventata zona economica speciale assurdo e drammatico

© Ternitoday.it - Stefano Bandecchi: “Solo la provincia di Perugia è diventata Zona economica speciale. Assurdo e drammatico”

Altre letture consigliate

Province, Stefano Bandecchi è il nuovo presidente a Terni. Massimiliano Presciutti vince a Perugia - TERNI Un vero e proprio ribaltone si è consumato in Provincia di Terni con l’elezione di Stefano Bandecchi alla presidenza di Palazzo Bazzani (oggi la convalida). ilmessaggero.it scrive

Stefano Bandecchi eletto presidente della Provincia di Terni: tensioni tra i partiti - L'elezione di Bandecchi a presidente della Provincia di Terni scuote i partiti tradizionali, con Forza Italia e Fratelli d'Italia in disaccordo. Come scrive lanazione.it

stefano bandecchi provincia perugiaRegionali, Bandecchi: "Sono l'unico che può salvare la Campania" |VIDEO - Intervista al candidato alla Presidenza della Regione: "Fico e Cirielli non li prenderei manco nelle mie aziende. Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano Bandecchi Provincia Perugia