BORGORICCO - «Nonna, avrei voluto vivere almeno un?ora di questi giorni con te e farò fatica a capacitarmi di questo. Il destino ha scelto così, un po?. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani, morta la nonna del neo presidente della Regione: a lei aveva dedicato la vittoria. «Il destino ha scelto così. Avrei voluto vivere almeno un?ora di questi giorni con te»

Stefani, morta la nonna del neo presidente della Regione: a lei aveva dedicato la vittoria. «Il destino ha scelto così. Avrei voluto vivere almeno un’ora di questi giorni ... - «Nonna, avrei voluto vivere almeno un’ora di questi giorni con te e farò fatica a capacitarmi di questo. Lo riporta ilgazzettino.it

Alberto Stefani, morta la nonna del nuovo governatore del Veneto: «Speranze finite, avrei voluto vivere almeno un'ora di questo con te» - Il successore di Luca Zaia aveva dedicato la vittoria elettorale proprio alla nonna che si era sentita male nella notte tra domenica e lunedì, durante le votazioni: «Grazie dei tuoi insegnamenti, so c ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Stefani: «Sarò il sindaco dei veneti. Dedico questa vittoria a mia nonna che è stata male. Le intese con FdI sulla giunta? Io rispetto i patti» - La prima uscita ufficiale di Alberto Stefani da presidente della Regione è per i cittadini: «Grazie Veneti! ilgazzettino.it scrive