Stefani morta la nonna del neo presidente della Regione | a lei aveva dedicato la vittoria Avrei voluto vivere almeno un?ora di questi giorni con te Zaia | So quanto l' hai amata

BORGORICCO - «Nonna, avrei voluto vivere almeno un?ora di questi giorni con te e farò fatica a capacitarmi di questo. Il destino ha scelto così, un po?. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani, morta la nonna del neo presidente della Regione: a lei aveva dedicato la vittoria. «Avrei voluto vivere almeno un?ora di questi giorni con te». Zaia: «So quanto l'hai amata»

