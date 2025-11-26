Steam bandisce il gioco horror indie horses e lo studio affronta difficoltà finanziarie

le conseguenze delle controversie sui ban di videogiochi su steam. Le pratiche di blocco e restrizione dei giochi su piattaforme digitali come Steam rappresentano un aspetto cruciale per il settore dello sviluppo indipendente. Quando un titolo viene rimosso o vietato senza una motivazione chiara, si creano ripercussioni significative sia per gli studi di sviluppo che per il pubblico. L'ultima vicenda riguardante il gioco HORSES evidenzia come le decisioni di Steam possano influire drasticamente sulla distribuzione e sulle finanze di una studio emergente. il caso del gioco horror HORSES e il divieto di pubblicazione su steam.

