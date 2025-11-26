Static shock la sua stagione più memorabile di sempre

l’evoluzione di static e il suo futuro nel mondo dc. Il rapporto tra i personaggi del Milestone e l’universo DC Comics si è sempre caratterizzato per continui cambiamenti e inserimenti. Nonostante DC avesse già integrato alcuni eroi di Milestone come Static, Rocket, Icon e Hardware nel proprio canone principale, queste presenze spesso si sono rivelate temporanee o limitate nel tempo. La recente tornata editoriale, denominata Milestone Returns, ha segnato un tentativo di rilancio più strutturato, creando una nuova versione della Dakotaverse e concedendo ai personaggi di Milestone spazio autonomo attraverso nuove serie e storyline. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it