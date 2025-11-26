Stati Uniti e Bielorussia verso l’accordo per il rilascio di 100 prigionieri politici

Lettera43.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Amministrazione Trump e il governo di Alexander Lukashenko stanno discutendo il possibile rilascio di almeno 100 prigionieri politici da parte della Bielorussia nel prossimo futuro, in un’unica soluzione. Lo hanno riferito tre fonti anonime a Reuters. Non è chiaro quali detenuti potrebbero essere liberati né quando potrebbe avvenire il rilascio. Ma si tratta, ad ogni modo, di un nuovo passo nel processo di riavvicinamento tra gli Stati Uniti e il Paese alleato della Russia di Vladimir Putin, nell’ambito di una strategia più ampia volta a sottrarre, seppur marginalmente, Minsk all’influenza geopolitica di Mosca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

stati uniti e bielorussia verso l8217accordo per il rilascio di 100 prigionieri politici

© Lettera43.it - Stati Uniti e Bielorussia verso l’accordo per il rilascio di 100 prigionieri politici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stati uniti bielorussia versoStati Uniti e Bielorussia verso l’accordo per il rilascio di 100 prigionieri politici - L’Amministrazione Trump e il governo di Alexander Lukashenko stanno discutendo il possibile rilascio di almeno 100 prigionieri politici da parte della Bielorussia nel prossimo futuro, in un’unica solu ... Da msn.com

stati uniti bielorussia versoBielorussia: l'amnistia di 31 ucraini segna un accordo storico con Trump - Tuttavia, l’interesse di Trump nel promuovere la libertà politica in Bielorussia ha portato a questo svilupp ... Si legge su notizie.it

Bielorussia: Trump accorda grazia a 31 cittadini ucraini - La Bielorussia ha rilasciato 31 cittadini ucraini grazie a un accordo con Donald Trump, tuttavia la situazione dei diritti umani nel paese continua a destare preoccupazione. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Stati Uniti Bielorussia Verso