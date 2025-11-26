Stati Uniti e Bielorussia verso l’accordo per il rilascio di 100 prigionieri politici

L’ Amministrazione Trump e il governo di Alexander Lukashenko stanno discutendo il possibile rilascio di almeno 100 prigionieri politici da parte della Bielorussia nel prossimo futuro, in un’unica soluzione. Lo hanno riferito tre fonti anonime a Reuters. Non è chiaro quali detenuti potrebbero essere liberati né quando potrebbe avvenire il rilascio. Ma si tratta, ad ogni modo, di un nuovo passo nel processo di riavvicinamento tra gli Stati Uniti e il Paese alleato della Russia di Vladimir Putin, nell’ambito di una strategia più ampia volta a sottrarre, seppur marginalmente, Minsk all’influenza geopolitica di Mosca. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stati Uniti e Bielorussia verso l’accordo per il rilascio di 100 prigionieri politici

