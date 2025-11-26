Stati generali del calcio & Le giornate professionali dello sport | il programma per mercoledì 26 novembre
Arezzo, 26 novembre 2025 – La seconda giornata dell’evento dedicato agli S tati Generali Del Calcio & Le Giornate Professionali dello Sport, prevista per mercoledì 26 novembre, arricchisce la cerimonia in scena presso l’Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo, dando spazio a tematiche di carattere sociale e ad uno sguardo attento al futuro dello sport. Alle 9:00 si parte con un t alk dedicato al Gioco d’azzardo, in cui verrà analizzato l’effetto che questo fenomeno sta avendo sul calcio e dentro di esso attraverso l’analisi del giornalista investigativo Lorenzo Buzzoni, il quale fornirà un’analisi del complesso rapporto tra scommesse, integrità delle competizioni e tutela del consumatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Agli Stati Generali del Turismo l'assessore capitolino snocciola dati e rivendica il lavoro fatto in quattro anni - facebook.com Vai su Facebook
Roma apre gli Stati Generali del Turismo ilfaroonline.it/2025/11/24/rom… #news #notizie #cronaca Vai su X
Stati generali del calcio & Le giornate professionali dello sport: il programma per mercoledì 26 novembre - Alle 9:00 si parte con un talk dedicato al Gioco d’azzardo, in cui verrà analizzato l’effetto che questo fenomeno sta avendo sul calcio ... Come scrive msn.com
Al via gli Stati Generali del calcio - L’evento dedicato agli Stati Generali Del Calcio & Le Giornate Professionali Dello Sport apre ufficialmente i battenti nella giornata di martedì 25 novembre presso l’Auditorium AIA - Da corrieredellosport.it
Stati Generali del calcio . Petrachi e Somma in città - Da martedì 25 tre giorni con le Giornate professionali dello sport, iniziative che diventeranno occasione di analisi e dibattito. lanazione.it scrive