Arezzo, 26 novembre 2025 – La seconda giornata dell’evento dedicato agli S tati Generali Del Calcio & Le Giornate Professionali dello Sport, prevista per mercoledì 26 novembre, arricchisce la cerimonia in scena presso l’Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo, dando spazio a tematiche di carattere sociale e ad uno sguardo attento al futuro dello sport. Alle 9:00 si parte con un t alk dedicato al Gioco d’azzardo, in cui verrà analizzato l’effetto che questo fenomeno sta avendo sul calcio e dentro di esso attraverso l’analisi del giornalista investigativo Lorenzo Buzzoni, il quale fornirà un’analisi del complesso rapporto tra scommesse, integrità delle competizioni e tutela del consumatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stati generali del calcio & Le giornate professionali dello sport: il programma per mercoledì 26 novembre