Stash a San Patrignano per l' evolution forum day di Gianluca Spadoni

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante Stash del gruppo "The Kolors" interverrà questo sabato 29 novembre alla 29esima edizione dell'Evolution Forum Day in programma dalle 9:30 alle 18 presso l'Auditorium della Comunità di San Patrignano. Stash parlerà di scelte che ha preso nella vita, di perseveranza, di fede e di come. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

stash san patrignano evolutionCoriano. Auditorium della Comunità di San Patrignano, Evolution Forum Day il 29 novembre di Gianluca Spadoni - Auditorium della Comunità di San Patrignano, Evolution Forum Day il 29 novembre, dalle 9. Segnala lapiazzarimini.it

stash san patrignano evolutionEvolution Forum a san patrignano - È questa la promessa di Gianluca Spadoni, uno dei principali trainer per la crescita personale e professionale che, sabato ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stash San Patrignano Evolution