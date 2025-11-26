Stash a San Patrignano per l' evolution forum day di Gianluca Spadoni
Il cantante Stash del gruppo "The Kolors" interverrà questo sabato 29 novembre alla 29esima edizione dell'Evolution Forum Day in programma dalle 9:30 alle 18 presso l'Auditorium della Comunità di San Patrignano. Stash parlerà di scelte che ha preso nella vita, di perseveranza, di fede e di come. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
