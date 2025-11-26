Stasera a Realpolitik | la famiglia nel bosco la sicurezza e l’overtourism

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 26 novembre, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 26 novembre 2025. Al centro della puntata il tema della sicurezza, con un focus sui quartieri più pericolosi e sulla realtà dei fenomeni criminali tra i giovani, in continuo aumento. Spazio, poi, al controverso caso della “ famiglia nel bosco ” in Abruzzo, con un approfondimento sulla delicata vicenda legata alla decisione del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, che ha stabilito la separazione di figli e genitori. Infine, una pagina dedicata al mutamento delle zone residenziali innescato dall’overtourism, una situazione significativa che sta ridisegnando i principali centri urbani italiani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

