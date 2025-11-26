Stasera a Realpolitik | la famiglia nel bosco la sicurezza e l’overtourism

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 26 novembre, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 26 novembre 2025. Al centro della puntata il tema della sicurezza, con un focus sui quartieri più pericolosi e sulla realtà dei fenomeni criminali tra i giovani, in continuo aumento. Spazio, poi, al controverso caso della “ famiglia nel bosco ” in Abruzzo, con un approfondimento sulla delicata vicenda legata alla decisione del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, che ha stabilito la separazione di figli e genitori. Infine, una pagina dedicata al mutamento delle zone residenziali innescato dall’overtourism, una situazione significativa che sta ridisegnando i principali centri urbani italiani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Stasera a Realpolitik: la famiglia nel bosco, la sicurezza e l’overtourism

Altre letture consigliate

Stasera a Realpolitik: la famiglia nel bosco, la sicurezza e l’overtourism Tra gli ospiti anche Augusta Montaruli e Debora Serracchiani. Ecco le anticipazioni di stasera, 26 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Stasera a Realpolitik: la famiglia nel bosco, la sicurezza e l’overtourism su Rete 4 - Realpolitik anticipazioni 26 novembre 2025: su Rete 4 Tommaso Labate affronta sicurezza, caso della “famiglia nel bosco” in Abruzzo e overtourism, con ospiti Serracchiani, Montaruli e Brumotti. Da atomheartmagazine.com

Stasera a Realpolitik: la famiglia nel bosco, la sicurezza e l’overtourism - Realpolitik: Tommaso Labate torna con il tema sicurezza, un focus sulla famiglia nel bosco e l'overtourism. Lo riporta davidemaggio.it

Realpolitik, anticipazioni di stasera 26 novembre: sicurezza, overtourism e aggiornamenti sul caso della famiglia nel bosco - Nuovo appuntamento con Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate tornerà stasera - Secondo corrieredellumbria.it