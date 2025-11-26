Stanza rosa nel nome di Sofia Stefani | Ha incontrato l’uomo sbagliato

"Aveva delle mani bellissime. E le sognai, solo le mani, erano le sue, quella notte, dopo la sua morte". Sono parole di Angela Querzè, la mamma di Sofia Stefani, a margine della cerimonia di intitolazione ieri pomeriggio della stanza rosa a Sofia Stefani nella stazione dei carabinieri di Anzola. La vigilessa di 33 anni è stata uccisa il 16 maggio dello scorso anno negli uffici della polizia locale di Anzola dal collega superiore Giampiero Gualandi con un colpo di pistola, condannato nei giorni scorsi all’ergastolo. Al taglio del nastro, i genitori di Sofia, Bruno Stefani e Angela Querzè, il sindaco Paolo Iovino, l’assessora comunale Monica Bartolini, il comandante provinciale dei carabinieri, generale Ettore Bramato, il maggiore Giorgia De Acutis, il comandante della Compagnia carabinieri di Bologna Borgo Panigale e il luogotenente Luca Ghirelli, comandante della locale stazione dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

