Stanza rosa nel nome di Sofia Stefani | Ha incontrato l’uomo sbagliato
"Aveva delle mani bellissime. E le sognai, solo le mani, erano le sue, quella notte, dopo la sua morte". Sono parole di Angela Querzè, la mamma di Sofia Stefani, a margine della cerimonia di intitolazione ieri pomeriggio della stanza rosa a Sofia Stefani nella stazione dei carabinieri di Anzola. La vigilessa di 33 anni è stata uccisa il 16 maggio dello scorso anno negli uffici della polizia locale di Anzola dal collega superiore Giampiero Gualandi con un colpo di pistola, condannato nei giorni scorsi all’ergastolo. Al taglio del nastro, i genitori di Sofia, Bruno Stefani e Angela Querzè, il sindaco Paolo Iovino, l’assessora comunale Monica Bartolini, il comandante provinciale dei carabinieri, generale Ettore Bramato, il maggiore Giorgia De Acutis, il comandante della Compagnia carabinieri di Bologna Borgo Panigale e il luogotenente Luca Ghirelli, comandante della locale stazione dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Conferenza nel presidio "Bollino Rosa" dell'ASP. Esperti a confronto sull'integrazione ospedale-territorio. Gli studenti del Liceo Artistico donano un'opera per la stanza dedicata alle vittime #25novembre - facebook.com Vai su Facebook
Al policlinico di Foggia percorso rosa per vittime violenza. Stanza che accoglie e protegge le donne #ANSA Vai su X
Stanza rosa nel nome di Sofia Stefani: "Ha incontrato l’uomo sbagliato" - Sono parole di Angela Querzè, la mamma di Sofia Stefani, a margine della cerimonia di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Inaugurazione ad Anzola della Stanza Rosa in ricordo di Sofia Stefani - Martedì 25 novembre alle 18, presso la Caserma dei Carabinieri di Anzola, sarà inaugurata la “Stanza Rosa” in ricordo di Sofia Stefani, alla presenza dei genitori di Sofia, Angela Querzè e Bruno Stefa ... cartabiancanews.com scrive
Vigilessa uccisa dal comandante. Una stanza rosa dedicata a Sofia - Martedì 25 novembre, alle 18, nel comando stazione dei carabinieri in via 10 Settembre 1943, si terrà l’inaugurazione della stanza rosa, intitolata a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it