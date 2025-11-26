Stadio operai senza il badge FdI | non è cantiere trasparente Danti | C’è il regolare protocollo
"Sulla sicurezza sul lavoro il Comune non prende lezioni da nessuno". A sera Palazzo Vecchio con l’assessore al lavoro Dario Danti esce dall’angolo rispedendo al mittente lo scenario ventilato in commissione che ha avvolto il tormentato restyling dello stadio (già di per sé in ritardo): l’irregolarità del cantiere. "Nessun protocollo sulla sicurezza è stato firmato", l’attacco frontale del consigliere di FdI Draghi. No, la notizia è che a due anni dall’inizio dei lavori e a 9 mesi dalla firma del protocollo d’intesa sulla sicurezza - siglato il 25 febbraio scorso tra il committente Comune, impresa privata esecutrice di lavori, organizzazioni sindacali (Cgil-Cisl-Uil), oltre che a Usl, Ispettorato del lavoro, Ance e Confapi - né è stato applicato il ‘cantiere trasparente’ né è stata firmata la convenzione con la Cassa Edile, ente cuscinetto in questo caso tra Comune e ditte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
