Sta nascendo un nuovo modo di giocare a Dungeons&Dragons | forse i vecchi giocatori se lo ricordano

Giocatori e giocatrici riscoprono le regole essenziali e il rischio reale dei personaggi in un ritorno alle origini di Dungeons&Dragons, e non solo. Una fascinazione per il gioco "vecchia scuola", che coinvolge anche i videogiochi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un nuovo luogo di inclusione sta nascendo a Forlì. Un bar, sì… ma molto più di questo. Un posto dove ogni caffè sarà un’occasione per crescere, imparare, condividere. Scopri il progetto che stiamo costruendo insieme, passo dopo passo. - facebook.com Vai su Facebook

Nasce un nuovo quotidiano economico-finanziario. Fondato da Filiberto Zovico - La notizia non è ufficiale (lo sarà presumibilmente il prossimo 25 settembre), ma in Italia sta nascendo un nuovo quotidiano economico- Segnala primaonline.it

L’autobus è il nuovo modo di viaggiare che sta spopolando tra i giovani - È l’autobus, una scelta sostenibile e incredibilmente pratica che non solo contribuisce a ridurre l’impatto ... Da siviaggia.it

Google sta testando un nuovo modo di tradurre con Cerchia e Cerca - Scorri e Traduci è una funzione che consente agli utenti di tradurre diversi contenuti in tempo reale, per un'esperienza ancora più dinamica e utile. Come scrive multiplayer.it