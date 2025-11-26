Squallore al concerto di Elodie | un uomo le fotografa il fondoschiena lei gli spacca il telefono VIDEO

Ci sono momenti in cui un fatto apparentemente “di cronaca pop” diventa la cartina al tornasole del nostro tempo: basta un gesto, una reazione, un confine violato. È quello che è successo durante l’ultimo live di Elodie a Messina, quando un uomo ha tentato di riprenderla da un’angolazione intima mentre la cantante era immersa nella sua performance più sensuale. Una scena che, in pochi secondi, ha mostrato quanto sia ancora necessario ribadire l’ovvio: il corpo di una donna non è mai disponibile solo perché si trova su un palco. E il consenso non diventa facoltativo quando qualcuno crede di avere un’opportunità “migliore” per uno scatto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

